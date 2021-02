Portici e San Giorgio a Cremano: carabinieri setacciano le strade, 3 arresti e 3 persone denunciate

115 Visite

I carabinieri della compagnia di torre del greco – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – hanno setacciato le strade di portici e san Giorgio a cremano.

3 arresti e 3 persone denunciate a piede libero. Sono 57 le persone identificate di cui ben 40 i pregiudicati e 37 i veicoli controllati.

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti – in forza a un provvedimento emesso dalla corte di appello del tribunale di napoli – un 56enne del posto. I carabinieri hanno accertato che l’uomo – nonostante la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per il medesimo motivo – continuava con i suoi comportamenti vessatori. L’arrestato è stato condotto al carcere.

I militari dell’arma hanno arrestato per spaccio – su disposizione del tribunale oplontino – Nicola Apuzzo, 34enne di torre Annunziata già noto alle ffoo. L’uomo dovrà rispondere di un episodio di spaccio avvenuto a gennaio scorso.

Analoga sorte per Giuseppe Improta, 24enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di San Giorgio a cremano lo hanno notato in via principe di San nicandro a bordo della sua utilitaria insieme ad altri 2 ragazzi e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 dosi di crack. Rinvenuta e sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma contante di 380 euro. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è in attesa di giudizio.

Denunciati per lo stesso reato i 2 che erano con Improta. Un 23enne e un 21enne, entrambi incensurati e di napoli.

Diverse le perquisizioni domiciliari messe in atto dai Carabinieri della compagnia di torre del greco. Durante una di queste è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 24enne di San Giorgio a cremano. L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.













