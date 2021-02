Impianti green a Palma Campania, ecco le indicazioni della commissione

107 Visite

La commissione consiliare istituita a Palma Campania per la redazione di una relazione finalizzata all’acquisizione delle competenze relative alla realizzazione degli impianti destinati alla valorizzazione della frazione organica per la produzione di biometano, di compost e lavorazione di multimateriale, ha concluso i suoi lavori e consegnato all’amministrazione comunale il documento finale.

Composta dagli esperti Massimo Ferraro, Carmine Lauri, Giuseppe Rodolfo Nunziata, Umberto Vincenti, Elena Peluso, Marc Jospeh Donnarumma Carrella, Claudio Testera (poi prematuramente scomparso) e Giuseppe Nunziata, la commissione è stata nominata dal consiglio comunale a luglio del 2020 ed ha prodotto uno studio approfondito e dettagliato della questione.

Ha espresso un parere positivo per l’impianto di compostaggio con delle prescrizioni legate ad una “barriera“ verde intorno all’impianto, ad una viabilità dedicata e ad un comitato di controllo da costituirsi, in maniera permanente, e nominato dal consiglio comunale, sad e associazioni di categoria, che possa entrare in ogni momento all’interno dell’impianto, oltre a tutta un’altra serie di raccomandazioni minori. Ha invece dato parere negativo per la realizzazione dell’impianto per il multimateriale.

Sono stati esclusi tutti i dubbi sulla pericolosità per la salute pubblica.

“Ringrazio di cuore la commissione che ha lavorato in questi mesi con attenzione e professionalità. Copia della relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune per far sì che tutti possano consultarla”, dichiara il sindaco Nello Donnarumma













