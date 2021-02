Marano, riapertura scuole. L’ira delle mamme pro Dad: “Troppi contagi, fermare i rientri”

382 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “A Marano in otto giorni, in 7 plessi scolastici, tra elementari e medie si sono registrati contagi alle stelle, tra bambini docenti e bidelli. Finalmente, il sindaco chiude le scuole e il TAR che fa? Le riapre a causa di tre o forse quattro mamme manovrate dalle scuole private con l’appoggio di qualche politico. Le vittime sono i bambini, costretti ad andare a scuola a causa di qualche lite burocratica tra politici e quant’altro. Le inviamo i dati, affinché lei gli dia un’occhiata. Tali dati, sono più alti rispetto a quelli ufficiali. Con questi dati alla mano, sarà nostra intenzione arrivare fino al Tar per fare chiarezza. Grazie. (Lettera firmata da un gruppo di mamme pro Dad)”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS