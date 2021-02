Processo Bertini-Simeoli, acquisiti i verbali del pentito Bidognetti

429 Visite

Ieri nuova udienza del processo Bertini-Simeoli. Il dibattimento si è protratto per pochi minuti, il tempo necessario per l’acquisizione dei verbali del collaboratore di giustizia Bidognetti Raffaele. Nella prossima udienza, fissata per la metà di marzo, pubblica accusa e difese dovranno definire le nuove persone (testimoni) da ascoltare. L’ex sindaco – ormai da un anno ai domiciliari – risponde delle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata in concorso. Simeoli Angelo, già indagato in un altro procedimento giudiziario, soltanto del secondo capo di accusa.













