Scuole Marano, Dad e attività in presenza. Azione: “Senza organizzazione vige la regola del fai da te”

La relazione tecnica dell’Unita di Crisi della Regione Campania con data 9 febbraio 2021 affronta l’andamento dei contagi da SARS-CO-2 di questi giorni chiarendo le strategie e i processi decisionali da condividere con le istituzioni locali e gli esercizi commerciali, sociali, nonché didattici. L’attività previsionale ed epidemiologica basata su sistemi statistici di previsione del contagio permette di costruire protocolli da attuare per ogni tipo di circostanza.

Alla luce di questa indicazione che ci vengono dalla Regione, l’attività di raccolta dei dati delle unità di Epidemiologia diventa il fulcro di qualsivoglia tipo di azione di contenimento e gestione della linea di contagio. In riferimento alle attività scolastiche ci preme sottolineare che la scomposizione del dato di contagio per fasce di età diventa punto di partenza imprescindibile da cui partire per analizzare scientificamente la diffusione del virus SARS-CO-2 nel nostro territorio e, soprattutto, nella platea scolastica.

In quest’ottica di approccio scientifico alla diffusione del SARS-CO-2 come Gruppo Marano di Napoli in Azione dobbiamo registrare che l’ordinanza del 12 febbraio, a firma del Sindaco Visconti, ha determinato un quadro di incertezza a cui i cittadini maranesi hanno risposto con la creazione di gruppi PRO e CONTRO la Didattica a Distanza (DaD) con susseguenti ricorsi al TAR avverso all’ordinanza sindacale.

Quanto accaduto in questi giorni rispecchia l’attuale gestione disorganica e incompetente

dell’amministrazione Visconti. La mancanza di divulgazione quotidiana e dettagliata dei dati del contagio, la mancanza di composizione di tavoli tecnici congiunti con le istituzioni sanitarie e le realtà scolastiche sia pubbliche che private, ed infine, l’adozione di ordinanze calate dall’alto senza alcuna gestione della comunicazione con la comunità, hanno

determinato un clima di preoccupazione ed ansia che coinvolge le famiglie tutte, in particolare, quelle che hanno al proprio interno bambini di tenera età e/o caratterizzate da fragilità.

L’assenza dell’amministrazione Visconti si percepisce anche nel momento in cui stimabili dirigenti scolastici, quali il dott. Michele Izzo, tramite comunicati a mezzo stampa e per etica professionale si vedono costretti a rasserenare gli animi dei genitori dopo la lettura dell’ordinanza del Sindaco Visconti. Anche questo evento come tutta la storia narrata finora deriva da una gestione dell’emergenza COVID-19 in cui l’amministrazione

Visconti nega alle forze politiche concertazione, sintesi ed alla comunità adeguata comunicazione dei dati di contagio e delle attività di contrasto ad esso. In un tale clima di incertezza ci tocca segnalare anche circostanze grottesche ed a tratti comiche.

Infatti, come Gruppo Marano di Napoli in Azione, ci chiediamo perché il Visconti che è Sindaco di Marano di Napoli, afferente al Distratto Sanitario n.38 dell’ASL Napoli 2 Nord, abbia partecipato al tavolo tecnico tra i Sindaci dei Comuni afferenti al Distretto n.39 e ASL Napoli 2 Nord richiesto dal Sindaco di Villaricca con nota n.2270.

Ricordiamo al Sindaco Visconti che il Distretto n.38 annovera, al proprio interno, professionalità e competenze che risultano mortificate da questo modus operandi a scavalco, che ha attuato. Inoltre, dall’analisi dei dati si evince che realtà pur vicine come il territorio afferente al Distretto 39 presentano un’incidenza del contagio superiore a quella del territorio maranese.

Pertanto, il Gruppo Marano di Napoli in Azione chiede al Sindaco Visconti:

• Rapporto dettagliato degli indici di contagio e soprattutto un’analisi per fasce di età, al fine di informare la comunità della reale situazione del contagio in città.

• Composizione di un tavolo tecnico permanente con la dirigenza del Distretto Sanitario n.38, con le rappresentanze dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, nonché con i dirigenti scolastici pubblici e privati, le cui attività dovranno essere prontamente comunicate alla comunità.

• Incontro con i responsabili dei movimenti PRO e CONTRO la DIDATTICA a DISTANZA al fine di informare, la platea dei genitori, di tutte le attività di contrasto al contagio di SARS-CO-2 messe in atto dall’amministrazione evidenziando, in particolare modo, le attività di contrasto agli assembramenti nelle vicinanze dei plessi scolastici, le attività di gestione di eventuali riscontri di positività all’interno della platea scolastica o all’interno delle stesse famiglie ed, infine, l’attività di sanificazione degli ambienti e degli spazi comuni limitrofi alle scuole.

• Infine, chiediamo la pubblicazione di tutti gli atti inerenti alla Commissione Speciale per

l’Emergenza Covid-19 istituita con apposito consiglio comunale. La comunità di Marano vuole risposte!

Gruppo Marano di Napoli in Azione

Marano è più forte di chi la vuole debole













