FORIO D’ISCHIA: prima di essere arrestato ingerisce due ovuli con droga. Un arresto

147 Visite

I carabinieri della stazione di Forio d’Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Tommaso Lo Piccolo, 41enne di Lacco Ameno già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di hashish di 0.5 grammi, di una somma contante di oltre 40mila euro e un bilancino di precisione. Da accertamenti clinici svolti in ospedale e grazie alla collaborazione del personale medico i carabinieri hanno scoperto che il 41enne avesse ingerito 2 ovuli – poi espulsi – contenenti 10 grammi circa di eroina e 9 di cocaina. Lo Piccolo è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS