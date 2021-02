Marano, il sindaco sfida ancora il Pd: “Possono sfiduciarmi quando vogliono”. Ma perché il primo cittadino si ostina su D’Alterio? Cosa c’è dietro tutta questa storia?

472 Visite

Il sindaco Rodolfo Visconti si fa beffe del Consiglio comunale, che ha votato per l’esautoramento del vicesindaco D’Alterio, e si fa beffe del suo partito, il Pd, che lo ha duramente attaccato e gli ha chiesto di rispettare il pronunciamento dell’assise. Il primo cittadino continua a sfidare il Pd e, nel corso di una recente intervista, ha precisato: “D’Alterio non si tocca, non accetto diktat”. E ancora: “Se hanno tredici numeri, c’è la segretaria comunale per potermi sfiduciare”. Il sindaco, insomma, tira avanti e snobba il Pd, pur non avendo più i numeri necessari per andare avanti. Una difesa ad oltranza di D’Alterio che sembra a molti alquanto sospetta.

Ma quali sono le ragioni (vere) che stanno spingendo Visconti a proseguire in questa prova di forza da cui ha tutto da perdere? Cosa lo lega (a parte l’amicizia) così profondamente al vicesindaco più inviso della storia? E che nesso c’è tra D’Alterio e la ditta Tekra? Un consigliere, di recente, lo ha definito “l’assessore della Tekra”. Ma cosa voleva dire la consigliera che ha pronunciato quelle frasi in aula consiliare? E perché – come più volte sottolineato da questo sito – il Comune non ha ancora rilasciato ad alcuni consiglieri che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei lavoratori stagionali assunti dalla ditta dei rifiuti? E perché per la questione mercato ortofrutticolo (chiuso e quindi non più pulito da Tekra, così come il mercato pannino), l’amministrazione comunale non ha proposto situazioni alternative o compensative? Sono domande che sono sulla bocca di tutti, soprattutto degli addetti ai lavori. Cosa c’entra in tutto questo D’Alterio, in teoria assessore alla viabilità e al patrimonio? Perché Visconti è così ostinato? E’ una difesa d’ufficio la sua o c’è dell’altro come insinua qualche maligno? E il Pd, pizzicato e umiliato di continuo, cosa aspetta per staccare la spina?













