Anche a Marano scuole chiuse per 15 giorni. Ecco il testo integrale dell’ordinanza

E’ ufficiale, anche a Marano le scuole resteranno chiuse per 15 giorni. Lo stabilisce un nuovo provvedimento. Altri sindaci hanno già firmato le relative ordinanze. Chi per 15 giorni, chi per sette come nel caso di Giugliano. Riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti a seguito dell’ordinanza, a firma del sindaco Rodolfo Visconti, giunta in redazione: sospese le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, oltre che alle ludoteche presenti sul territorio, a partire da lunedì 15 febbraio e fino al 27 febbraio 2021, con la riapertura a decorrere dal prossimo lunedì 1 marzo 2021, in modalità sperimentale con DAD a settimane alterne e/o a rotazione, con percentuale di DAD per istituto in proporzione al numero degli alunni presenti per ogni plesso, secondo la tabella di seguito riportata: fino a 11 alunni per plesso: 10% delle classi in DAD; da 101 a 200 alunni per plesso: 20% delle classi in DAD; da 201 a 300 alunni per plesso: 30% delle classi in DAD; da 301 a 400 alunni per plesso: 40% delle classi in DAD; da 401 alunni per plesso ed oltre: 50% delle classi in DAD. In allegato le foto del provvedimento.













