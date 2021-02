Monte di Procida, rapina in casa nella notte. Famiglia ostaggio di 5 banditi

312 Visite

Questa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri della stazione di Monte di Procida sono intervenuti in Via Panoramica per una rapina.

5 persone travisate (una di queste armata di pistola) hanno forzato una porta finestra di un’abitazione e svegliato i presenti. Li hanno riuniti in una stanza e tenuti, senza legarli, sotto la sorveglianza di uno dei 5. Nell’abitazione hanno poi trovato una cassaforte all’interno della quale erano custoditi denaro contante e gioielli.

Dopo circa 20 minuti si sono dileguati con la refurtiva. Nessun ferito. Danno da quantificare.

Indagini in corso a cura della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli.













