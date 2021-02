Guasto alla condotta idrica, interrotta (poco fa) l’erogazione. Le indicazioni per i cittadini di Marano e Mugnano

1.322 Visite

L’ente idrico campano ha informato poco fa i tecnici del Comune di Marano circa l’avvenuta chiusura della condotta che eroga acqua ai comuni di Marano e Mugnano. Nell’arco di qualche ora l’acqua non arriverà più nelle case. I lavori procederanno fino a tarda serata e forse fino alla mattinata di domani (se non oltre). Il Comune di Marano – secondo quanto comunicato dall’ingegnere Giovanni Napoli – ha scorte idriche sufficienti fino alla tarda serata di oggi. E’ probabile, dunque, che domattina i cittadini della zona centrale di Marano (dal corso Europa al corso Mediterraneo e traverse limitrofe) si sveglieranno con i rubinetti a secco. Mugnano invece potrà usufruire del punto di raccolta di via Di Vittorio (il cosiddetto fungo) per circa 18-24 ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS