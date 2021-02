Calvizzano, danni da maltempo. Pisani “Chiesto intervento per le strade di San Pietro”

180 Visite

Stamane, a seguito delle numerose richieste pervenute al presidente dell’associazione “legalità’ possibile” Gennaro Gb Ricciardiello ed alle segnalazioni di Valentino De Rosa da sempre attento alle criticità che la zona periferica di Calvizzano vive quotidianamente, ho provveduto a protocollare con massima urgenza una richiesta urgente di intervento per le strade di San Pietro. Come risulta dalle fotografie, tale problematica (già attenzionata dall’associazione) ha oramai raggiunto il limite della decenza in concomitanza con le avversità meteorologiche degli ultimi giorni. Dunque, al di là degli intenti dell’amministrazione tesi a programmi di rifacimento strutturali, occorre immediatamente provvedere a tamponare le buche per rendere le strade almeno percorribili. Resto fiducioso nella fattiva collaborazione degli uffici preposti. Il consigliere Avv. Oscar Pisani













