Sant’Anastasia: arrestato dai carabinieri mentre confeziona crack e cocaina. Pusher 36enne in manette

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco Sabato di Marzo, 36enne di Sant’Anastasia, già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno sorpreso il 36enne mentre confezionava dosi di cocaina e crack. 46 i grammi di cocaina sequestrati, 148 quelli di crack oltre a materiale vario per il confezionamento. Nello scantinato dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola revolver cal. 38. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.

Di Marzo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.













