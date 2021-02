Lunedì 8 febbraio sciopero dei trasporti pubblici: si fermano Anm, Cumana e Vesuviana

103 Visite

Lunedì nero per i trasporti in Campania, il prossimo 8 febbraio. A causa degli scioperi proclamati da varie sigle sindacali, metropolitane, bus e funicolari saranno fuori servizio per diverse ore. A Napoli, oltre ai mezzi dell’Anm, si fermeranno anche Cumana e Vesuviana, a causa dello sciopero di 4 ore indetto dalla Fit Cisl, dalle ore 9 alle 13 per richiedere il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale (Tpl), nell’ambito dello sciopero nazionale. Nello stesso orario hanno proclamato lo sciopero per i mezzi Anm (metro Linea 1, funicolari e bus) i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Faisa Cisal.













