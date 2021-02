Di Battista torna alla carica: “Mai con Draghi”. Di Maio chiede unità, Giulia Grillo apre a Draghi

113 Visite

“Le pressioni saranno fortissime. Vi accuseranno di tutto. Di essere artefici dello spread. Di irresponsabilità. Di blasfemia perchè davanti all’Apostolo Draghi non vi siete genuflessi. Voi non cedete. Questa ‘manovra’ è stata pensata ad hoc per indebolire il Movimento e plasmare il Recovery ad immagine e somiglianza di Confindustria. Non cedete. Dovranno farcela con le loro forze, non con il nostro avallo. La linea era chiara ed era sostenuta dalla maggior parte degli italiani: sì Conte presidente del Consiglio e ‘no’ Renzi al governo. Qualsiasi sostegno (diretto, indiretto o mascherato) ad un governo Draghi diventerebbe un ‘no’ Conte presidente del Consiglio e Sì a Renzi. Ovvero a colui che ha creato tutto questo. E’ inaccettabile”. Così Alessandro Di Battista su Facebook.

Di Maio, invece, invoca unità e fa leva sul senso di responsabilità. Molti senatori sarebbe orientati a dire no a Conte, tra i deputati, invece, ci sono diversi aperturisti, tra cui l’ex ministro Giulia Grillo.













