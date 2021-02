Demme si è accasciato al suolo dopo un colpo alla testa, al suo posto Elmas

84 Visite

Diego Demme si è accasciato al suolo per un paio di minuti dopo un colpo alla testa in seguito alla pallonata di de Roon. Subito cambio per il calciatore del Napoli, al suo posto in campo Eljif Elmas. Il centrocampista non riesce a continuare a stare in campo. Il centrocampista del Napoli si accascia a palla lontana accusando problemi. Subito soccorso dai sanitari non perde conoscenza ma ha necessità della barella per essere trasportato a bordo campo.













