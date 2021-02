San Castrese, sabato la presentazione delle iniziative che si terranno a Marano

242 Visite

Sabato 6 febbraio 2021 alle ore 11:30, presso la Sala del Rosario della parrocchia san Castrese, via Parrocchia, 46 Marano di Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per celebrare la solennità del Santo Patrono in questo anno 2021 in cui le restrizioni per Covid 19 impongono di diversificare le attività comunitarie. Quest’anno, in cui non si terrà la solenne processione, vietata dalla normativa anti Covid, per rendere onore al Santo Patrono e tenere vive le secolari tradizioni della nostra città, tra i balconi di via Parrocchia, via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Casalanno saranno installati dei gagliardetti che riporteranno le strofe dell’Inno e della preghiera di affidamento della città a san Castrese.

Nell’interesse legato al santo Patrono, sono di prossima pubblicazione due testi storici: il primo sulla biografia del Santo e sulla storia del suo culto a firma di Fabio Cutolo per la collana Blu delle Edizioni Velar e il secondo a firma di Maria Cristina Murgo, sulla storia della nostra parrocchia di Marano (fino alla metà del XVIII secolo). Entrambi i testi sono corredati dalle fotografie di Angelo Marra.

All’incontro del 6 febbraio presenzierà, inoltre, Tommaso Ippolito, titolare dell’omonima pasticceria di via Domenico Mallardo per la presentazione con degustazione di un dolce dedicato al Santo Patrono commissionato dalla parrocchia e dall’Associazione San Castrese, con l’intento di avviare una tradizione identitaria per la città di Marano. Il nome da attribuire al dolce sarà oggetto di un contest popolare pubblicato sulle pagine social della parrocchia dal 6 al 10 febbraio. Tra una rosa di nomi proposti vincerà quello che riceverà

più preferenze. La novena di preparazione spirituale alla solennità dell’11 febbraio si terrà

dal 2 al 10 febbraio con Preghiera del Santo Rosario e a seguire Santa Messa

sia alle ore 10:00 che alle ore 18:00 di ogni giorno.

Domenica 7 febbraio si concluderà l’ormai consueta Peregrinatio Castrensis, iniziata il 17 gennaio. Questa serie di visite della sacra immagine di san Castrese alle parrocchie del territorio comunale, in questo anno di veti e restrizioni, ha rappresentato l’unica occasione di incontro tra la cittadinanza e il suo patrono.

Dal 15 al 19 febbraio (tranne il 17 per la celebrazione delle Ceneri) alle ore 10:30 e alle ore 16:30 si terranno le Giornate Eucaristiche collegate all’ Anno dell’Eucarestia, tema che dominerà le iniziative dell’intero anno pastorale della parrocchia.

La solennità dell’11 febbraio si aprirà alle ore 10:00 con il canto della Passio Castrensis e la Santa Messa, seguirà la liturgia delle ore e la via Castrensis che ripercorrerà le tappe della biografia del santo. Alle ore 16:00 le Sentinelle Mariane animeranno il Rosario completo e alle ore 18:30 tutti i sacerdoti di Marano concelebreranno la Santa Messa presieduta da sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini, Vescovo della Diocesi di Tricarico e successore del venerabile monsignor Raffaello Delle Nocche.

Quest’anno, nell’ottava del 21 febbraio alle ore 19:00, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Rosario Moxedano parroco della Parrocchia Annunziata che donerà l’olio per la lampada votiva come segno della preghiera che la città di Marano rivolge al suo patrono. Alle 20:30, le solenni celebrazioni si concluderanno con il canto del Te Deum, l’accensione della lampada votiva e la reposizione del busto del Patrono nella cappella dedicata.













