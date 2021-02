Covid, il bilancio dei nuovi contagi nelle scuole: altri 16 studenti positivi e 2 docenti

129 Visite

È di 16 studenti, 2 insegnanti e un dipendente non docente il bilancio dei nuovi contagi di covid19 nelle scuole di Napoli, secondo il bollettino quotidiano dell’Asl Napoli 1. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati focolai ma solo casi disseminati nelle diverse scuole. A Chiaia, San Ferdinando, Posillipo è positivo un alunno della scuola dell’infanzia, uno della scuola primaria, uno della secondaria di primo grado e uno delle superiori. A Bagnoli e Fuorigrotta ha il virus uno studente delle medie e un docente delle medie. Un insegnante della scuola primaria positivo nei quartieri Arenella e Vomero, dove ha il virus anche un ragazzo delle medie e due delle superiori.Nei quartieri di Chiaiano, Piscinola e Marianella c’è un addetto non docente di scuola primaria positivo e uno studente delle superiori. Nel distretto Stella, San Carlo all’Arena un bimbo della scuola dell’infanzia e uno della primaria sono positivi, ma anche due delle scuole medie e uno delle superiori. Dal distretto dei quartieri di Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto e Mercato Pendino arriva notizia di uno studente delle elementari malato, mentre nei quartieri di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale è positivo un bimbo della scuola dell’infanzia.













