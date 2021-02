Distretti sanitari: ecco cosa cambia. A Giugliano arriva Alfè, a Marano Girasole. Ad Ischia la Rossetti. Bove va a Casoria, Ciccarelli a Villaricca

1.282 Visite

Girandola di cambi nei distretti sanitari della provincia di Napoli: Michele Alfè, medico maranese, è il nuovo direttore sanitario di Giugliano. Alfè era reduce dall’esperienza di Arzano. Maria Rossetti, anche lei medico di Marano, viene invece designata ad Ischia e Procida. A Marano e Quarto, in sostituzione di Antimo Silvestri, arriva Tommaso Girasole, proveniente da Casalnuovo. A Mugnano e Melito, proveniente da Casoria, Natale Pratticò; a Villaricca-Calvizzano-Qualiano, reduce dall’esperienza di Mugnano-Melito, Domenico Ciccarelli. A Pozzuoli, invece, Loredana Pacelli. Antimo Silvestri, ex Marano-Quarto, si sposta ad Afragola. Pasquale Bove, medico mugnanese fino a ieri ad Acerra, andrà invece a Casoria. Carmela Esposito Aiardo va a Frattamaggiore: aveva lavorato ad Ischia. Ad Acerra, invece, Orazio Capasso. Per Emanuele Zanni trasferimento da Pozzuoli a Caivano.













