Marano, il destino di D’Alterio (e del sindaco) e l’esternalizzazione del servizio idrico: è tutto nelle mani del Pd

E’ ancora una volta tutto nelle mani del Pd. Il Pd può decretare la non esternalizzazione del servizio idrico (per certi versi, però, necessaria visto che è un impegno assunto con il Ministero che ha avallato il bilancio) e può decretare l’uscita di scena del vicesindaco D’Alterio, oggetto di una mozione di censura da parte della minoranza.

I consiglieri del Pd hanno firmato un documento e sono favorevoli alla revoca dell’incarico a D’Alterio; sull’esternalizzazione del servizio idrico, invece, non si sono ancora espressi. Chiariamoci: ci sono motivi validi sia per avallare l’esternalizzazione (impegni con il Ministero e incapacità degli uffici comunali di incassare il dovuto) e motivi validi per non approvare la scelta della giunta Visconti. Il motivo più importante è il seguente: una giunta moribonda, ad un passo dal cadere, non può assumersi una responsabilità del genere. Sarebbe il caso che lo facessero i futuri commissari. Tutto il resto è aria fritta. Il Pd, dunque, è ancora una volta al centro della contesa: ha nelle mani la sorte di D’Alterio (e di conseguenza la fine di Visconti) e il destino del servizio idrico.













