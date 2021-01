95 Visite

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani mattina. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, il premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rassegnare le dimissioni. L’ipotesi più probabile: un reincarico per un “Conte ter”.













