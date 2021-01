A Melito assaltato furgone portavalori: i malviventi hanno minacciato i vigilantes con un fucile

148 Visite

A Melito assaltato un furgone portavalori all’esterno dell’ufficio postale. I malviventi sono entrati in azioni stamani, al centralissimo corso Europa. Il furgone portavalori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato preso d’assalto da alcuni uomini travisati e armati. Ad uno dei vigilanti impiegati nelle operazioni è stata sottratta la pistola sotto la minaccia di un fucile. Non si registrano, per fortuna, feriti. Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Marano. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS