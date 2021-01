102 Visite

Non cambia l’orario della partita della 18esima giornata di Serie A tra il Napoli e la Fiorentina, che prenderà il via regolarmente alle ore 12.30. Il club del presidente De Laurentiis fa sapere che non sono emerse positività dopo quella di Fabian Ruiz, su Twitter ha scritto: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”.













