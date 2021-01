Marano, scuole al gelo: la nota di Potere al Popolo e il chiarimento del Comune

111 Visite

Questa mattina abbiamo voluto simbolicamente portare il dissenso delle tantissime famiglie della scuola materna di San Rocco fin sotto il comune dal momento che il sindaco Rodolfo Visconti e tutta l’amministrazione fa orecchie da mercante, al punto che ad oggi ancora non vi è alcuna comunicazione ufficiale a riguardo.

Nelle ultime ore abbiamo avuto modo di parlare con tanti genitori giustamente arrabbiati per la totale assenza dell’amministrazione che avrebbe dovuto provvedere all’ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento dell’istituto per permettere il rientro a Scuola in tutta tranquillità a bambini e bambine che hanno già perso troppo del loro diritto allo studio a causa della pandemia e delle ataviche carenze di chi ci governa.

Questa settimana di ulteriore DaD è responsabilità di un’amministrazione totalmente lontana dai problemi della nostra comunità e non basterà un “oggi abbiamo provveduto al pagamento della ditta cosicché a breve il GPL verrà portato” per archiviare una situazione che oramai è degenerata e dalla quale non si può più tornare indietro.

La situazione è degenerata e se anche lunedì si dovesse poter finalmente tornare a fare lezione a scuola, qualcuno dovrà rispondere dei propri errori e delle proprie mancanze…per questo assieme a tutte le famiglie coinvolte proseguiremo sulla strada intrapresa – senza dare ascolto a chi vorrebbe farci desistere – perché nessuno ha più a cuore il futuro dei nostri figli di noi stessi!

Nota Pap area nord.

In realtà i tecnici comunali, come evidenziato ieri dalle pagine di Terranostranews, hanno comunicato che la riparazione dell’impianto di riscaldamento (di competenza dei privati proprietari delle strutture scolastiche) è stata effettuata, così come sono state completate, ieri, le operazioni per il rifornimento del carburante.

