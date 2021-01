Caivano. Incidente stradale: auto a forte velocità. Morto 48enne, feriti moglie e 2 figli

l terribile incidente è accaduto a Pascarola, al confine con Marcianise sulla Statale 87, nei pressi di una curva dopo uno stazionamento di benzina. La Punto viaggiava in direzione Caivano, mentre la Lancia verso Caserta, la prima vettura ha invaso l’altra corsia, le indagini sono in corso, probabilmente l’auto viaggiava ad alta velocità. Il conducente della punto è stato trasportato al Cardarelli, non ha riportato ferite gravi. L’auto è stata sottoposta a sequestro per i rilievi.