L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha annunciato che entro la metà di gennaio renderà disponibile due milioni di dosi a settimana del vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme all’Università di Oxford. Lo riporta il Times citando una fonte anonima del team di Oxford-AstraZeneca. Il vaccino in questione al momento è stato autorizzato solo in Gran Bretagna, mentre l’agenzia europea del farmaco non ha ancora dato il via libera.













