Mugnano, gli auguri di pronta guarigione di Sarnataro alla donna ferita da un proiettile vagante

238 Visite

“Nonostante le ordinanze restrittive adottate da noi sindaci, e una situazione economica generale non proprio florida, c’è chi continua a gettare denaro per botti illegali, pericolosi sia per chi li usa che per chi è intorno, spaventando anche i nostri animali domestici. Come sindaco esprimo vicinanza alla signora ferita, cui auguro pronta guarigione, e mi consola l’attuale bollettino di Napoli e provincia che parla di pochissimi feriti quest’anno”. Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.













