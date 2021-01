318 Visite

Non solo l’auto dell’ex assessore comunale Di Luccio, avvolta dalle fiamme al corso Mediterraneo nella tarda serata di ieri. Anche un’altra auto, parcheggiata in via Falcone, è stata incendiata sulla scorta dell’esplosione di fuochi d’artificio e petardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.













