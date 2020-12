Marano, Consiglio Comunale: approvata la mozione “Verità per Giulio, libertà per Patrick”

Il Consiglio Comunale di Marano ha approvato la mozione di indirizzo “Verità per Giulio, libertà per Patrick” con la quale si richiede, oltre all’esposizione di uno striscione di adesione alle campagne #Veritàpergiulioregeni #FreePatrickZaki presso il municipio, di inviare al Governo a nome del Comune di Marano la richiesta di ritirare l’ambasciatore dal suolo egiziano. Tale mozione prende le mosse dall’iniziativa dall’appello di altri Comuni del territorio come quello di Pomigliano D’ Arco, Cercola, e punta a coinvolgere gli enti locali nell’esercitare pressioni sul governo in tal senso.