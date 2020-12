La satira natalizia. Marano, la Lista Visconti (“Giuseppe Verdi”) e i comunicati stampa che fanno ridere la città

93 Visite

A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Ma un po’ di sana satira non guasta mai. E allora, per la giornata di oggi, abbiamo deciso di dedicare qualche riga alla lista Visconti, anche ribattezzata lista Giuseppe Verdi o lista Innominabile.

La lista Visconti è composta da consiglieri, cinque se la memoria non ci inganna, che fecero fuoco e fiamme contro il sindaco diversi mesi fa e poi si “accucciarono” dopo nemmeno due giorni di trattative. E’ composta in prevalenza da neofiti della politica cittadina, che quando non erano consiglieri criticavano mari e monti. Da quando siedono (con tre voti) nel civico consesso, però, hanno perso la parola e la verve critica: per loro Visconti è una sorta di santo laico, un Maradona della politica. Al confronto, insomma, i seguaci delle sette più fanatiche sembrano degli agnellini.

E così, se anche il Comune aggiusta due metri di asfalto su 10 mila in disordine, per loro è sempre l’occasione di pubblicare una nota stampa. Se l’ente sistema un chiodo, loro ti piazzano il comunicatino stampa per autocelebrarsi e celebrare “L’innominabile”. Se il comune rimuove una foglia, idem….

Ormai vanno avanti così, da mesi, non rendendosi conto che nessuno se li fila né tanto meno qualcuno si fila il loro “capo”. Sono fatti così: allergici alle critiche, pomposi, enfatici, autocelebrativi. Naturalmente non una parola sullo schifo al cimitero, non una parola sulle somme urgenze a iosa, non una parola sui fondi (milioni) persi, non una parola su altre gravi anomalie. In qualche caso, poi, come accaduto per alcuni interventi da realizzare, si sono presi il merito di aver recuperato fondi che in realtà avevano recuperato gli ex commissari.

Son ragazzi, come direbbe qualcuno, con le idee un po’ confuse, forse anche un po’ in malafede, ma son ragazzi…

Auguri anche a loro.













