La sentenza “bomba” di un tribunale sui Dpcm di Conte: “Sono illegittimi e incostituzionali”

Il tribunale civile di Roma cita “ tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese “. Inoltre viene spiegato che non vi è alcuna legge ordinaria “ che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario “. Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che “ hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà “. Invece avrebbero richiesto “ un ulteriore passaggio in Parlamento diverso ” rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia. “ Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale “, viene aggiunto.

Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione è sempre stato citato il Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi – spiega il giudice – sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: “ Ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale “.













