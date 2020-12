Villaricca, area fiera affollata e code per il ritiro dei buoni spesa

148 Visite

Apprendiamo da cittadini di Villaricca che nell’area fiera della città, dalle prime ore del pomeriggio, sono state avvistate code di centinaia di persone in attesa della consegna dei buoni spesa, annunciata ieri dal sindaco. Traffico in tilt, macchine parcheggiate in doppia fila e code di cittadini, il ché dimostra che c’è un elevato tasso di povertà. Sul posto i vigili che hanno bloccato il traffico a cause dell’affollamento nell’area.













