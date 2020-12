Marano, inizierà domani la consegna dei buoni spesa nell’auditorium della scuola Socrate

AVVISO BUONI SPESA Al via la distribuzione dei buoni spesa dicembre 2020.

Il Comune di Marano ha ottenuto €583.126,83 Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (Ristori-ter), da assegnare alle famiglie, con importi che vanno da 120€ per un componente , 200€ per due, 280€ per 3/4, fino a 360€ per numero superiore. La macchina organizzativa per distribuire i buoni spesa è andata di corsa, per il Natale. Circa 634 le domande pervenute agli uffici e un centinaio di famiglie otterranno questo aiuto. Per accelerare la distribuzione e procedere al tempo stesso al controllo, si è proposto di pubblicare un avviso per dicembre e subito un nuovo avviso per gennaio 2021. Partirà domattina la distribuzione dei buoni spesa in favore delle categorie fragili che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno subito un peggioramento della propria condizione economica. La prima fase di erogazione interesserà prioritariamente coloro per i quali l’attestazione Isee sia risultata inferiore o uguale a € 9.000, e che hanno presentato una condizione di vita familiare cambiata dall’emergenza Covid-19 e in assenza o sospensione di nessun tipo di assegno o supporto mensile. L’elenco degli aventi diritto al bonus spesa e quello relativo agli esclusi con motivazione sarà pubblicato a breve sul sito del Comune seguirà l’elenco delle attività commerciali che hanno riconfermato la propria adesione e disponibilità alla spendibilità del buono. LA CONSEGNA Il giorno di mercoledì 23 dicembre 2020 , presso la sede dell’ AUDITORIUM della scuola SOCRATE, i cittadini risultati ammessi, potranno recarsi in questo ordine, per il ritiro: Dalle ore 8,30 alle 12 30, i cittadini dalla lettera A alla lettera M; Dalle ore 12:00 alle 16:00, i cittadini dalla lettera N alla Z; Esclusivamente in maniera scaglionati. La consegna sarà realizzata grazie al supporto degli operatori del Servizio Sociale e del Segretariato Sociale e, con la supervisione della Responsabile del Settore. Grazie alla collaborazione degli Agenti di Polizia Locale e le unità della Protezione Civile verrà garantito il rispetto delle regole connesse all’emergenza sanitaria.

L’AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI