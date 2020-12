Confische clan Polverino: ecco i beni acquisiti dallo Stato

632 Visite

Confische al clan Polverino, ecco le società e gli immobili che passano nelle disponibilità dello Stato. Società New Beer sas, sequestrata anni fa all’epoca delle indagini sulle società riconducibili alla famiglia di Antonio Simeoli. Confiscato il capitale sociale, il conto corrente e due locali ubicati in via Recca. Confiscata anche la cooperativa La Gianna arl, anch’essa finita nel mirino della magistratura nel periodo delle indagini sui Simeoli. Confiscato il conto corrente societario e un lastrico solare in via Puccini. Il tutto per un importo di un milione di euro.













