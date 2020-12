La prima vaccinata anti Covid in Italia sarà una donna: un’infermiera dello Spallanzani

149 Visite

La prima a ricevere il vaccino anti Covid in Italia sarà infermiera Spallanzani: c’è la conferma Arriva la conferma da fonti dello Spallanzani e della Regione Lazio: la prima persona che riceverà il vaccino anti Covid in Italia sarà una donna e sarà, stando a quanto si apprende, un’infermiera dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Non è stato ancora comunicato il suo nome.













