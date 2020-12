PIROZZI: “NATALE A GIUGLIANO È RINASCITA DELLA COMUNITÀ”

108 Visite

Abbiamo spento le luminarie ma abbiamo acceso le “luci”.

Sulle nostre bellezze dimenticate e dove guardavamo sempre con “distrazione”. Sono i nostri cuori a doversi riaccendere, forse, e a schiudersi al desiderio di unione e confronto.

Sia un Natale di bellezza semplice, quindi, e di profonda riflessione. Ed è con “semplicità” e parsimonia che abbiamo illuminato Giugliano, senza sprechi onerosi di denaro pubblico, così come era giusto che fosse, in questo anno di dolore.

Gli interventi sono stati finanziati da somme in giacenza in diversi capitoli per un totale di 34 mila euro iva compresa.

Non pesano, quindi, sulle casse comunali ma sono il frutto dell’enorme e bellissimo sforzo dei commercianti, le installazioni luminose che stanno per essere allestite in luoghi significativi della città, tra il centro e la periferia. Il progetto degli allestimenti promosso da Camera di Commercio Napoli e Aicast Napoli e Giugliano, prevede la comparsa di installazioni luminose in tutta la città, dal centro alla costa, fuori dai confini di quella parola buia, “periferia”.

Illuminate saranno le chiese di Giugliano, che devono ricordarci quanto sia importante la nostra rinascita spirituale, così come Liternum, a memoria di quanto valore ci abbia donato la nostra storia e di come dobbiamo cambiare nel rapportarci ad essa.

E ci sarà la musica, a ricordarci attraverso la filodiffusione, che questo Natale DEVE SIGNIFICARE RINASCITA.

Voi cittadini potrete essere parte attiva, partecipando al contest #IlluminaNatale. Potete scattare una foto dei vostri addobbi natalizi e pubblicarla sui vostri profili social con gli hashtag #NataleDiTuttiGiugliano e #IlluminaNatale , dal 18 dicembre al 6 gennaio 2021. Le prime cento foto con il maggior numero di like verranno utilizzate per raccontare in un video il Natale in Città.

Le luci di dentro ci illuminino sulle cose perse per strada e tutte quelle che possiamo recuperare. Sulla necessità di fare fronte comune. Sul bisogno di speranza. Sull’appartenenza ad una sola comunità che cambieremo ma solo insieme. Così, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi.













