Bacoli, iniziata la pulizia straordinaria del canale pluviale di Cuma

È iniziata la pulizia straordinaria del canale pluviale di Cuma. Per contrastare gli allagamenti. Era completamente otturato da metri di terriccio, canneti e rifiuti. E, senza dubbio, rappresenta la principale causa per cui le strade della frazione, dopo le piogge, risultano allagate. Poiché l’acqua piovana non aveva alcuna possibilità di defluire. Non da oggi, ma da decenni. L’opera è resa possibile grazie alla sinergia tra Regione Campania, Ente Parco Campi Flegrei, SMA Campania e Comune di Bacoli. C’è tanto da fare per migliorare la vivibilità dal territorio. Insieme, lo stiamo facendo. Un passo alla volta. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













