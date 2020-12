A Casoria il sindaco Bene azzera la giunta dopo lo scontro in maggioranza

217 Visite

Alle ore 11 di stamattina il primo cittadino Raffaele Bene ha ufficializzato il provvedimento di azzeramento della giunta. È finita così (almeno per ora) l’avventura di Paola Ambrosio, Ornella Esposito, Raffaele Petrone, Franco Russo, Ilaria Capone, Patrizia Di Monte e Luigi Goffredi. Per rendere più forte la decisione, prima che il sindaco Raffele Bene rendesse pubblico l’azzeramento della Giunta, è arrivato il documento in cui consiglieri i consiglieri Marco Colurcio, Giuseppe Barra, Giuseppe D’Anna, Massimo Mileto, Vincenzo Rossetta, Salvatore Iavarone, Rosalba Talletti, Pasquale Tignola e Marianna Verre lo invitavano ad azzerare le nomine assessoriali.

Una decisione maturata – secondo voci politiche interne – dopo che il deus ex machina della politica casoriana, Tomasso Casillo, avrebbe dato il via libera. In cinque hanno accusato Bene e la maggioranza di pensare solo agli assessorati e alla gestione dei sottogoverni come per la nomina di Casoria Ambiente. Un braccio di ferro che arriva dopo le richieste del gruppo dei dissidenti composto da Vincenzo Ramaglia, Luisa Marro, Alessandro Graziuso, Stella Rosaria Cassettino e Nicola Rullo che avevano già sollecitato il sindaco ad azzerare l’esecutivo.

G.M.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS