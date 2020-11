La voce del cittadino. Luci spente a San Rocco da sette giorni. “E’ angosciante”

151 Visite

Gentile direttore, segnalo che a Marano di Napoli, in via San Rocco, precisamente dove si trova la chiesa di San Rocco, dai numeri civici 450 in poi, ci troviamo da una settimana senza corrente elettrica stradale. Siamo al buio e dimenticati, nessuno fa denuncia, anzi non si sa nemmeno a chi denunciare. Con le giornate che sono troppo corte in questo periodo e con il secondo lockdown, la situazione a casa e molta angosciante e ammetto anche paurosa anche per portare fuori la spazzatura di sera. Potete segnalare questo disagio stradale a chi di competenza?

Angela (Marano)













