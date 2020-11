Giugliano: controlli serrati dei carabinieri nei pressi dei campi rom della città

80 Visite

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri della Stazione di Varcaturo in prossimità dei campi rom nel territorio di Giugliano in Campania. Negli ultimi giorni i militari hanno posto sotto sequestro 8 automezzi utilizzati da persone residenti nell’insediamento di via Carrafiello ed elevato sanzioni amministrative che vanno oltre i 10 mila euro. Una delle persone identificate è stata sanzionato anche per guida senza patente.

I veicoli – 2 furgoni e 6 autovetture – sono stati affidati ad un deposito giudiziario.













