Indagini sul Comune di Marano, è ormai quasi certezza: tra pochi mesi lo scioglimento dell’Ente per infiltrazioni malavitose

Tempo tre mesi, forse quattro, e il Comune di Marano sarà sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. E’ quanto emergerebbe dagli esiti ispettivi condotti finora dai funzionari della prefettura e dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, già da circa due mesi già al lavoro su Marano.

Tra Scia, abusi edilizi, inottemperanze alle ordinanze di demolizioni, casi Galeota, beni confiscati, i casi della scuola non realizzata, la vicenda della palazzina Polverino, il caso di via Corree di sotto e molto altro ci sarebbero – come più volte anticipato dal nostro portale – tutte le condizioni propedeutiche all’ennesimo scioglimento. Ricordiamo ai distratti, ai non addetti ai lavori, ai colleghi faziosi o foraggiati dalla politica e a qualche ignorante del municipio, che per sciogliere un ente pubblico non occorre che si configurino reati di carattere penale; è sufficiente che una giunta, un’amministrazione, nella sua accezione più ampia (quindi funzionari, tecnici e dirigenti inclusi), si contraddistingua per inadempienze, piccole e grandi anomalie e immobilismo amministrativo che in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, arrechino vantaggi ad ambienti border line.













