Tuta Covid con il numero 10 dell’Argentina, l’omaggio di medici e infermieri a Maradona

Sono entrati in reparto con le tute Covid colorate di strisce bianche e azzurre e con il numero 10 stampato sulla schiena. Il giorno dopo la morte di Maradona, alla Maugeri di Pavia, medici, infermieri e fisioterapisti hanno indossato una tuta in omaggio al “Pibe de oro” e sono andati al lavoro con quella tenuta per rendere omaggio al grande campione.

Le strisce azzurre sulla schiena come quelle della maglia dell’Argentina, il numero 10 con cui Maradona è sempre sceso in campo, così il personale sanitario si è presentato nella clinica lombarda all’indomani della scomparsa del calciatore. La foto è stata realizzata da Edoardo Pasquini e condivisa sui social da centinaia di medici, fisioterapisti, infermieri, e anche dal profilo ufficiale degli Istituti Maugeri.













