Napoli, Natale ai tempi del Covid: arriva la “Covidombola”

Gli studenti della III A della scuola media Fiorelli di Napoli, guidati lungo in percorso da Paola Spennati, insegnante di Storia, hanno realizzato la «Covidombola», una tombola nella quale a ogni numero corrisponde una frase legata alla pandemia da Cov-Sars-2, e tutta rigorosamente in napoletano. Nel tabellone, diviso come da tradizione in sei cartelle (in questo caso colorate di arancione, giallo e verde), trovano spazio le espressioni e le nuove situazioni con cui i ragazzi sono venuti in contatto da quando è iniziata la pandemia.













