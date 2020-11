Covid Casoria: oggi 1329 i positivi totali e un decesso

148 Visite

[BOLLETTINO] Vi comunico che i nostri concittadini positivi al Covid-19 attualmente sono 1329, dei quali 1299 in isolamento domiciliare e 30 ricoverati in ospedale. Si aggiungono altri 42 cittadini ai guariti che salgono a 464 casi. Purtroppo dobbiamo registrare la triste notizia di un altro nostro concittadino deceduto; alla famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze e ci uniamo in preghiera per questi tragici momenti. Dobbiamo essere responsabili indossando la mascherina anche all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale e usciamo solo laddove strettamente necessario.

Nota stampa del sindaco di Casoria, Raffaele Bene.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS