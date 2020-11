Bonus bebè e assegno unico per i figli: dal 2021 si potranno chiedere entrambi

Non c’è alcun vincolo di reddito Isee, ma sarà graduato in base alla condizione economica. Per famiglie con Isee fino a 7.000 euro l’importo del bonus bebè per il primo figlio è di 160 euro al mese.

Se invece la famiglia ha un Isee tra 7.000 euro e 40.000 euro il bonus è di 120 euro al mese, mentre per Isee superiori a 40.000 euro o in caso di non presentazione l’importo mensile del bonus bebé è di 80 euro.

Come nel 2020, anche nel 2021 in presenza di figli successivi al primo, nati o adottati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021, gli importi del bonus bebè dovrebbero aumentare del 20%. Per Isee fino a 7.000 euro, come nel 2020 il bonus bebè per i figli successivi al primo sarà di 2.304 euro all’anno.

Per Isee tra 7.000 euro e 40.000 euro l’importo (per i figli successivi al primo) è di 1.728 euro all’anno. Per Isee superiori a 40.000 euro o in sua assenza, l’assegno del bonus per i figli successivi al primo è di 1.152 euro.

L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI – Dal 1° luglio 2021 arriverà anche l’assegno unico per i figli per tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, ma anche a disoccupati e incapienti.