MARANO ANNO 2020: FANGO OVUNQUE NELLE SOLITE ZONE E AUTO NELLA MELMA

Fango ovunque a Marano, soprattutto nelle solite zone devastate dalla mancanza di fogne, briglie di contenimento delle acque e dove ancora oggi, spesso, si registrano sbancamenti non autorizzati. Da via Santa Maria a Pigno (foto in basso) a via Vallesana (foto in basso), a due passi dal cimitero di Marano. Fango ovunque e un’auto intrappolata nella melma. Per via Santa Maria a Pigno c’è un progetto già approvato e bandito per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area, con tanto di fogna, ed è anche finanziato. Altre problematiche si registrano in via Pendine-Casalanno, al confine con il comune di Quarto. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale Compagnia e gli operai di una ditta privata con la ruspa.













