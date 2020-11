Mandare a casa Visconti prima che sia troppo tardi: il Pd si riunirà nei prossimi giorni, attesa per l’intervento di Sarracino

511 Visite

Si terrà nei prossimi giorni (la data non è stata ancora decisa) l’atteso vertice nel Partito democratico di Marano che dovrebbe contemplare anche la partecipazione del segretario provinciale Marco Sarracino. La storia è nota: il partito è spaccato. Cinque consiglieri fanno quadrato attorno al sindaco Visconti, un consigliere e il segretario cittadino sono convinti della necessità di resettare tutto, anche alla luce di alcuni gravi vicende accadute negli ultimi tempi. Il caso Galeota (progetto per la scuola stralciato dalla giunta), l’assegnazione di un bene confiscato senza alcun bando a un cittadino nonché le indagini (Procura e Prefettura) che stringono nella morsa l’ente comunale.

Sarracino parlerà con tutti, con Visconti in primis, che lo avrebbe già cercato nei giorni scorsi, con i consiglieri comunali e anche con i loro referenti regionali. Si sta informando e sarebbe già al corrente di molte cose. L’obiettivo è quello di far cadere questa giunta, per molti versi fallimentare, per tentare di evitare l’ennesimo scioglimento per infiltrazioni della malavita. Un tentativo che, anche a nostro avviso, andrebbe eseguito seppur con tutte le incognite del caso. Non vi è altra strada da percorrere. Il tempo passa e ogni giorno che passa è un giorno perso.

I consiglieri Coppola, Savanelli, Paragliola, Nastro e Accongiagioco non ne vogliono sapere e per questo sarà decisivo l’intervento di Sarracino e di alcuni consiglieri regionali.













