“Lo Stato mi paga poco”, il pentito torna in città e rapina una pizzeria

“Lo Stato mi dà pochi soldi, nonostante io sia un pentito eccellente. E allora per vivere come si deve, faccio le rapine». E’ quanto dichiarato agli inquirenti da Vincenzo Marrazzo, 56 anni, boss dell’omonimo clan di Casandrino, collaboratore di giustizia insieme alla moglie, ai figli e a un fratello. L’uomo è attualmente residente in una località protetta sconosciuta. Il boss, meglio noto come Enzuccio l’elettrauto, l’altra notte è ricomparso a sorpresa a Casandrino dove, armato di una pistola calibro 9×21, ha assaltato la pizzeria Number One in via Borsellino, portando via l’incasso, circa 300 euro e dando vita a un successivo scontro a fuoco con i titolari dell’esercizio commerciale.