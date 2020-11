Armi e bomba nell’auto parcheggiata a Marano. I carabinieri sulle tracce di un 40 enne di Napoli

317 Visite

E’ intestata a un 40 enne di Napoli l’auto all’interno della quale, nel centro di Marano, furono ritrovate una bomba a mano, due pistole e munizioni. Il materiale era in un doppiofondo, ricavato nel bagagliaio dell’utilitaria parcheggiata da diversi giorni nel piazzale Giovanni Paolo II, a due passi dalla chiesa del santo patrono di Marano. I carabinieri della locale compagnia furono allertati da una segnalazione arrivata in caserma. L’uomo, che non ha precedenti penali, non è stato ancora rintracciato dai carabinieri. E’ irreperibile ed è probabile possa trattarsi di una “testa di legno” utilizzata da una banda intenzionata a compiere qualche rapina. Le indagini proseguono e non si esclude che il colpo possa essere già stato attuato.













