Napoli, oggi si torna in aula per il bilancio: De Magistris non ha i numeri ma i consiglieri sono sensibili ai gettoni e al potere. Sono in atto manovre per salvarlo ancora

Sarà un consiglio comunale thrilling? De Magistris è effettivamente a un passo dalla sfiducia? Alla fine, secondo tanti osservatori, sarà salvato: i consiglieri di andare a casa non ne vogliono mai sapere. Questione di gettoni e potere. L’appuntamento, ad ogni modo, è per oggi nella Sala dei Baroni, quando si riunirà l’assise cittadina per discutere del bilancio di previsione. Sarà uno show-down all’ultimo voto, dove il sindaco de Magistris rischia di non avere i numeri per far passare la manovra economica, con l’effetto immediato dello scioglimento di giunta e consiglio e l’arrivo di un commissario di governo. Ieri fino a tarda notte a Palazzo San Giacomo si è lavorato per cercare di recuperare i voti utili al sì: ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una situazione di sostanziale parità (18 da una parte e 18 dall’altra). In questo caso il bilancio verrebbe bocciato. Due le ipotesi in campo: recuperare al fotofinish gli ex arancioni, oggi all’opposizione; o in alternativa de Magistris potrebbe presentarsi in aula (con una possibile richiesta di rinvio del Consiglio di quindici giorni), ammettere di non avere più una maggioranza politica e annunciare l’azzeramento della giunta, tirando poi dentro figure di area dei singoli gruppi e partiti, che decideranno di essere della partita. Una giunta tecnica o di salute pubblica, che dir si voglia, che resterebbe in carica fino alla fine del secondo mandato.