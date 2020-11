327 Visite

Ieri sera, alla notizia dell’introduzione della zona rossa in Campania, è scattata la prima corsa all’acquisto delle provviste. Una psicosi collettiva è scattata nelle scorse ore a Pompei e in altre città della provincia, dove una lunga file (la foto è di archivio) di persone si è assiepata all’esterno di alcuni supermarket. Anche in primavera avvenne ciò.













